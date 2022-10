Reptielenmiddag bij Go Kidss in Giessen-Oudekerk

GIESSEN-OUDEKERK • Dierendag stond vorige week bij Go Kidds in Giessen-Oudekerk in het teken van reptielen.

Op dinsdag 4 oktober waren alle kinderen uit Giessen-Oudekerk en nabije omgeving van harte welkom in Basisschool Giessen-Oudekerk. Twee enthousiaste medewerkers van het bedrijf Exotus Serpenti gaven de kinderen op een speelse manier uitleg over vijf verschillende meegenomen reptielen. De kinderen mochten de dieren aaien en soms zelfs vasthouden. Met een opkomst van 56 kinderen kijken de organisatoren van Go Kidss terug op een zeer geslaagde middag.