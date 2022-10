Nieuw gedicht van Lionsclub onthuld in Papendrecht

PAPENDRECHT • Een nieuw gedicht in de serie Dichter bij de Polder, van Lionsclub Alblasserwaard Souburgh, is onlangs onthuld aan de Achterdijk in park Noordhoekse Wiel in Papendrecht.

Belangstellenden kunnen de virtuele onthulling van het gedicht meebeleven op Youtube, waar dichter Benno Barnard zijn gedicht ‘Uit de verte’ voordraagt.

Benno Barnard (1954) is een Nederlands dichter, essayist, toneelschrijver, reisschrijver en vertaler. Hij studeerde begin jaren 80 theologie aan de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel. Hij woonde van 1976 tot eind 2015 in België, waarna hij naar East Sussex verhuisde.