Gezelligheid en sfeer tijdens winterfair in het Wielewaalpark in Nieuw-Lekkerland

45 minuten geleden

NIEUW-LEKKERLAND • Een nieuwe stichting met als missie meer gezelligheid en sfeer te brengen in het Lekdorp én de mensen met elkaar te verbinden ongeacht leeftijd, afkomst of geloofsovertuiging. De Stichting Evenementen Nieuw-Lekkerland (SEN) laat op vrijdag 16 december voor het eerst van zich horen met een Winterfair in het Wielewaalpark tegenover Woonzorgcomplex ’t Waellant.

“Bij de vele kraampjes is er van alles te koop”, laat voorzitter Linda Lommers weten. “Hierbij kun je denken aan (luxe) geschenken, woondecoratie en houten speelgoed en natuurlijk is er van alles te eten en te drinken. Verder zijn er verschillende proeverijen en kunnen bezoekers tegen betaling deelnemen aan twee leuke workshops.”

“De lichtjes in de grote kerstboom worden ontstoken door burgemeester Theo Segers. Hij doet dit samen met de kinderburgemeester. Zanggroep Joy en Kinderkoor de Parels zorgen voor een extra stukje sfeer. Voor een bescheiden bedrag kan in de arrenslee van ‘Glijen en Rijen’ een ritje door de wijk worden gemaakt.”

“En dan is er nog de lichtjestocht van Keerpunt. Deze begint en eindigt op de Winterfair. Tijdens deze lichtjestocht wordt het kerstverhaal verteld en uitgebeeld. Verder is de brandweer aanwezig en geeft zij informatie over brandpreventie. Geen overbodige luxe in een tijd waarin veel mensen kaarsen en waxinelichtjes branden.”

Secretaris Simone van Ballegooijen: “We worden bij de organisatie van het evenement al ondersteund door een aantal enthousiaste vrijwilligers. Meer helpende handen zijn van harte welkom. Wie het leuk vindt om te helpen met bijvoorbeeld het opbouwen en versieren kan zich bij ons aanmelden via onze Facebook-pagina: Winterfair Nieuw-Lekkerland.”

Zonder voldoende financiële middelen zou er geen Winterfair gehouden kunnen worden. Simone: “Gelukkig heeft een aantal lokale bedrijven al aangegeven het evenement te willen sponsoren. Nieuwe sponsoren zijn uiteraard meer dan welkom. Wilt u hierover meer informatie, neemt u dan gerust contact met ons op.”