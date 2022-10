FOTOREPORTAGE en VIDEO’S

Grote aanvoer op Paardenmarkt Ameide: Jessica van den Bosch dagkampioen én reservekampioen

53 minuten geleden

AMEIDE • Na de coronajaren 2020 en 2021 waarin de Paardenmarkt in Ameide geen doorgang kon vinden, dreigde de Paardenmarkt van 2022 te verregenen. Maar het bleef bij die dreiging... Er vielen slechts enkele spatjes, waardoor de 363e Termeise Mart eindelijk weer tot volle bloei kwam. Met een aanvoer van meer dan 120 paarden en pony’s, aanzienlijk meer dan tijdens de laatste editie in 2019.

Jessica van den Bosch uit Meerkerk was het stralende middelpunt van de keuring op de Prinsengracht. Met het rijpaard Nickolawaard en met Goldwinshoeve VJ (rubriek diversen) leverde ze zowel de dagkampioen als de reservekampioen.





De jury had een hele klus aan het kiezen van de dagkampioen. "Want er waren hele goede kopnummers", was de verklaring hiervan. Het beste tuigpaard viel als laatste af, waarna Nickolawaard en Goldwinshoeve VJ nog een extra rondje moesten draven. Maar daarna was de jury er toch echt uit. Voor Jessica van den Bosch kon de dag uiteraard niet meer stuk.

De Paardenmarkt in Ameide wordt al sinds 1657 gehouden. De keuring heeft nog altijd een centrale plaats, maar de vele bezoekers komen ook voor de warenmarkt, de kermis, het showprogramma (met onder meer optredens van De Giessenruiters, manege Schakel en voltigeur Annebeth Kubbe), het ringsteken, het koekslaan en het afsluitende vuurwerk.

