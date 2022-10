Gemeentebestuur Molenlanden presenteert sluitende begroting

MOLENLANDEN • Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad van Molenlanden een sluitende begroting aan met een positief resultaat van 559.000 euro.

Volgens het gemeentebestuur worden de eerste contouren uit het collegeprogramma zichtbaar in deze eerste begroting van dit college. “Er is aandacht nodig voor de menselijke maat bij het doorontwikkelen van Molenlanden, maar tegelijkertijd zijn er grote ambities.”

In 2023 werkt de gemeente Molenlanden aan nog betere dienstverlening, het realiseren van voldoende betaalbare woningen en een toekomstbestendige landbouw. Tegelijkertijd wordt ingezet op het tegengaan van armoede en het behouden van de veiligheid.

Lokaal gericht

Wethouder Bram Visser: “We sluiten met deze begroting aan op de vele initiatieven die onze dorpen en vestingstad leefbaar maken. Daar zit de energie om zaken in beweging te krijgen en te ontwikkelen. Verder zet de gemeente in op thema’s zoals het realiseren van betaalbare koopwoningen, economie en recreatie en meedoen. Daarnaast hebben we onverminderde aandacht voor de (sociale) veiligheid van onze inwoners.”

De gemeente gaat een cultuurvisie opstellen, waarmee men vanuit de gemeente cultuur en cultuurhistorie wil ondersteunen en stimuleren. Ook blijft de behoefte aan (jeugd)zorg groot, terwijl de betaalbaarheid onder druk staat. De gemeente zet daarom nog meer in op preventie en het stimuleren van een gezonde (sportieve) levensstijl. Tegelijkertijd wordt de inkomensgrens voor het armoedebeleid verhoogd van 120% naar 130% van het bijstandsniveau. “Zo kunnen we meer inwoners ondersteunen die het moeilijk hebben.”

Ook werkt de gemeente door aan de noodzakelijke verandering op het gebied van afval, duurzaamheid, energie en klimaat. Om de dienstverlening aan inwoners en ondernemers waar te kunnen maken, is vooral capaciteit en kwaliteit een speerpunt voor de organisatie. Servicepunten, waar bijvoorbeeld paspoorten en rijbewijzen kunnen worden aangevraagd, worden gecentreerd op onze nieuwe locatie in Bleskensgraaf. Dit gaat samen met ruimere openingstijden en de mogelijkheid om documenten gratis thuis te laten bezorgen. “Zo kunnen we de inwoners nog beter van dienst zijn.”

Financiën op orde

Wethouder Visser: “Ik ben blij dat we met elkaar tot een begroting met een positief saldo van 559.000 euro zijn gekomen. Ook het meerjarenperspectief is positief, waarbij naar verwachting zelfs geld kan worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Daarmee bouwen we een buffer op die we waarschijnlijk later in de tijd nog hard nodig gaan hebben. Om de stijging van de woonlasten te beperken, stelt het college voor om inwoners in 2023 een tegemoetkoming van 35 euro per huishouden toe te kennen. Deze tegemoetkoming komt ten laste van de Algemene Reserve.”

De begroting wordt door de gemeenteraad behandeld op 3 november in de gezamenlijke commissievergadering en op 10 november in de besluitvormende raad.