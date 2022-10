ingezonden mededeling

Denk hieraan bij het kiezen van een warehousing oplossing

Warehousing is een essentieel onderdeel van de supply chain en beïnvloedt alles, van voorraadbeheer tot orderafhandeling. Gespecialiseerde fulfilment diensten zijn in de loop van de tijd ontstaan als gevolg van vooruitgang in magazijn praktijken.

Daarnaast speelt technologische vooruitgang ook een grote rol. Het verzamelen van gefabriceerde goederen in je fabriek, het opslaan in een magazijn en het verzenden naar je klanten worden allemaal afgehandeld door deze diensten. Een stelling kopen is een van de beste manieren om ervoor te zorgen dat je magazijn zo efficiënt werkt als je wilt.

Het aantal SKU’s

SKU’s worden in magazijnen gebruikt om voorraadartikelen bij te houden, opslagkosten te berekenen en een schatting te maken van de hoeveelheid ruimte die nodig is om die artikelen op te slaan. De vergoeding kan worden berekend op basis van een opslagtarief per SKU of per meter voor elke plank, bak of magazijnstelling die wordt gebruikt om goederen op te slaan. Magazijnen leggen echter minimale maandelijkse bestel limieten op aan grote bedrijven met duizenden SKU’s. Dit is een ideale oplossing voor bedrijven die hun voorraad snel kunnen omdraaien om te voorkomen dat ze hogere opslagkosten betalen. Dus als je producten verkoopt met een lage omloopsnelheid en een groot aantal SKU’s, is een standalone warehousing oplossing de meest kosteneffectieve optie.

Productcategorieën

Niet alle magazijnen bieden gespecialiseerde diensten en sommige weigeren bepaalde producten op te slaan, zoals ontvlambare goederen of alcohol. Hierdoor spelen de producten die je verkoopt een rol bij het bepalen van de beste warehousing oplossing. Je kunt ook zoeken naar magazijnen die gespecialiseerd zijn in het opslaan van specifieke soorten producten. Sommige magazijnen bieden bijvoorbeeld opslagruimtes met temperatuurregeling, die ideaal zijn voor bedrijven die voedingsmiddelen zoals zuivel producten verkopen. Als de producten die je verkoopt strikte veiligheidsnormen vereisen voor opslag en hantering, moet je een opslagoplossing kiezen met geschoold personeel.

Seizoensgebondenheid

Bij het zoeken naar een warehousing oplossing zijn tijd en kosten twee van de belangrijkste factoren om te overwegen. Als je seizoensgoederen verkoopt, moet je naar openbare magazijnen kijken. Openbare magazijnen zijn ontworpen om op korte termijn opslagdiensten te bieden. Naast transactiekosten kun je een maandelijks bedrag verwachten. Seizoensgebondenheid brengt ook enkele logistieke uitdagingen met zich mee. Fluctuaties in het bestel volume hebben een impact op bedrijven die verkopen aan andere bedrijven en particulieren. Opslagruimtes kunnen onbetaalbaar worden wanneer de verkoop laag is, of er kan niet genoeg ruimte zijn voor je voorraad wanneer de verkoop hoog is.

Plaats

Het is vrij duidelijk dat de locatie van je magazijn een directe impact heeft op je hele supply chain. Om te beginnen regelt dit hoe snel en efficiënt gefabriceerde goederen worden geleverd en opgeslagen. Kies een faciliteit in de buurt van transportknooppunten wanneer je op zoek bent naar de beste opslagoplossingen zoals treinstations of havens.