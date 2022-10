Onderzoek Commissariaat voor de Media: huis-aan-huiskranten hebben het grootste bereik

REGIO • Het bestuur van de Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP) is erg blij met de uitkomst van het onderzoek ‘De staat van de lokale nieuws- en informatievoorziening 2022’, dat recent in Den Haag door het Commissariaat voor de Media is gepresenteerd. De huis-aan-huiskranten realiseren namelijk het hoogste bereik, gevolgd door de regionale publieke omroepen en de regionale dagbladen.

“Wat een supercijfers, daar hebben onze uitgevers iets aan”, was de eerste reactie van NNP-voorzitter Roy Keller. “Precies wat we nodig hebben.”

Belangrijkste informatiebron

Het onderzoek is uitgevoerd onder 10.343 respondenten en is hiermee representatief voor heel Nederland 16+. Overall worden de huis-aan-huiskranten gezien als de belangrijkste informatiebron. En, niet onbelangrijk, de huis-aan-huiskranten bereiken bijvoorbeeld ook de minder in het gemeentenieuws geïnteresseerde burger.

De onderzoekers lichten toe: ‘Opmerkelijk is dat het (gratis) huis-aan-huisblad er beter in slaagt dan alle andere media om ook minder geïnteresseerden te bereiken. Twintig procent van de niet erg of helemaal niet geïnteresseerden wordt wekelijks toch door informatie uit het huis-aan-huisblad bereikt. Ruim 90 procent van degenen die het huis-aan-huisblad als belangrijkste informatiebron kiest, wil deze op papier lezen.

Aantrekkelijk

Nederlanders zijn overigens in grote meerderheid geïnteresseerd in lokaal nieuws. 46 procent geeft aan buitengewoon of erg geïnteresseerd te zijn in wat er in de (eigen) gemeente speelt. Nog eens 43 procent is enigszins geïnteresseerd. Als men één informatiebron moet kiezen die men als de meest belangrijke bron van lokaal nieuws beschouwt, dan wordt het huis-aan-huisblad het vaakst genoemd.

“Hiermee zijn en blijven we niet alleen voor lezers maar zeker ook voor adverteerders een erg aantrekkelijk medium”, aldus Roy Keller.

Niels Ackermans, directeur Rodi Media en bestuurslid NNP reageert: “Als groots voorvechter van lokale communicatie zijn we blij met deze cijfers, die onze visie bevestigen en zelfs versterken. Er is veel vraag naar lokale communicatie en met onze huis-aan-huiskranten en websites proberen we die zo goed mogelijk in te vullen. We blijven ons als lokale uitgever(s) daarom inzetten om verbindingen te creëren via crossmediale communicatie en daarmee de lokale samenleving te laten bloeien.”

Staatssecretaris Uslu

Staatssecretaris voor Cultuur en Media Gunay Uslu nam het rapport in ontvangst. “De uitkomst laat zien dat lokale media een belangrijk onderdeel zijn van het leven van mensen. Een bevestiging van wat we al wisten.”

‘Zelfvoorzienendheid staat onder druk’

De bereikcijfers mogen dan weliswaar uitstekend zijn, er tekenen zich wel wolken af aan de horizon. Deze worden met name veroorzaakt door de alsmaar stijgende papierprijs en de energiecrisis. Jolanda de Rijk, directeur Enter Media en kersvers NNP-bestuurslid, is ‘enorm blij ’ met de gepresenteerde cijfers. “We dachten het wel, maar het is mooi om het bevestigd te zien. Dat geeft onze sector vertrouwen.”

Om er meteen aan toe te voegen dat de uitgevers van lokale kranten (binnen de NNP: huis-aan-huiskranten en betaalde nieuwsbladen) voor grote uitdagingen staan. “We zijn altijd een zelfvoorzienend medium gebleven, maar die zelfvoorzienendheid staat onder druk. Het zou ons helpen als we hierin gesteund worden. Dat is nodig om journalistiek te kunnen groeien en ons kwalitatief te verbeteren.”

Rick den Besten, hoofdredacteur van Kontakt Mediapartners en eveneens NNP-bestuurslid, beaamt dat. “De uitkomsten van dit gezaghebbende onderzoek laten zien dat onze sector er toe doet. Andere onderzoeken bevestigen dat beeld alleen maar. Dit betekent overigens niet dat we achterover kunnen leunen. Het bereik is uitstekend. Ook het waarderingscijfer is zeker niet slecht, maar dat kan beter. Werk aan de winkel dus. We doen ons uiterste best, maar zoals de markt nu is kunnen we dat niet alleen.”

Over het Commissariaat voor de Media en over het onderzoek

Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. Hiermee beschermt het Commissariaat de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod en ondersteunt daarmee de informatievrijheid.

Het Commissariaat voor de Media heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar interesse in gemeentenieuws, en gebruik en waardering van alle informatiebronnen die lokaal nieuws en informatie ontsluiten. Niet eerder is het gebruik van lokale informatiebronnen voor alle online en offline geconsumeerde mediakanalen in deze omvang en representatief voor alle streken in Nederland in kaart gebracht.