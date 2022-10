Jong JGZ organiseert webinars over opgroeien en opvoeden

REGIO • In november organiseert Jong JGZ twee gratis webinars voor ouders over opgroeien en opvoeden. Een webinar over motoriek bij 0-4-jarigen en een webinar over slaap in de basisschoolleeftijd. Ouders worden bijgepraat door ervaren professionals en kunnen live hun vragen stellen.

Motorische ontwikkeling bij jonge kinderen wordt gegeven op donderdag 3 november van 19.30 tot 20.30 uur. Baby’s en peuters leren in een rap tempo nieuwe vaardigheden aan zoals rollen, kruipen, loslopen en traplopen. Om ons heen horen we dat de motoriek van onze kinderen achteruitgaat. Waarom is motoriek zo belangrijk en hoe kun je jouw kind hierbij helpen? Ouders worden hierover bijgepraat door een jeugdarts en kinderfysiotherapeute. Ook krijgen ze handige tips & tricks mee die gelijk kunnen worden toegepast. In samenwerking met GGD ZHZ en PMC In Balans.

De webinar over slaap in de basisschoolleeftijd wordt gegeven op vrijdag 4 november van 10.00 tot 11.00 uur. Kinderen van 4 tot 12 jaar hebben nog veel slaap nodig. Een goede nachtrust is belangrijk voor hun ontwikkeling én humeur. Heeft jouw kind moeite met inslapen? Krijgt jouw kind te veel of juist te weinig prikkels op een dag, waardoor het minder goed gaat slapen? Wil je weten wat je hier als ouder aan kunt doen? Tijdens dit webinar nemen twee pedagogisch adviseurs ouders mee in hoe ze hun kinderen kunnen helpen beter te gaan slapen. In samenwerking met GGD ZHZ.

Voor meer informatie een aanmelden: www.jongjgz.nl/webinars. Deelname is gratis. Wie niet op 3 of 4 november kan, kan zich toch aanmelden. Dan wordt er een link doorgestuurd zodat de webinar later gevolgd kan worden.