Zwaard van Hardinxveld te zien in de Koperen Knop

1 uur geleden

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Het zwaard van Hardinxveld, dat in 1954 gevonden werd, is nu te bezichtigen tijdens de expositie ‘Sporen in de Waard’ in museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam.

Deze expositie, die loopt tot 19 november 2022, belicht vier bewoningsperiodes in de Alblasserwaard waarbij de bewoners hun sporen hebben nagelaten.

De Alblasserwaard blijkt in de steentijd al een bijzondere aantrekkingskracht te hebben gehad op de jagers-verzamelaars. Met name de donken en de stroomruggen waren een ideale uitvalsbasis voor al dan niet tijdelijke bewoning. Als bekendste prehistorische Nederlandse neemt Trijntje een bijzondere plaats in dit gebied in. Zij wordt zelfs als eerste in de Canon van de Nederlandse geschiedenis genoemd.

De archeologische ontdekkingen op de Hazendonk leverden bijzonder aardewerk op dat nu tentoongesteld wordt.

Toevalsvondst en voor het eerst tentoongesteld, is ook een bronzen kokerbijl uit de late bronstijd. Dat de Romeinen in de Alblasserwaard ook hun invloed hebben doen gelden bewijzen de honderden voorwerpen, die tijdens archeologisch onderzoek tevoorschijn zijn gekomen.

Rijkversierde schalen, kommen en bekers van terra sigillata, maar ook glaswerk tonen aan dat de inheems Romeinse bewoners aan de zuidrand van dit gebied luxe tafelwaar tot hun beschikking hadden.

De ontginning van de Alblasserwaard rond het jaar 1000 leidt een nieuwe fase in. Paste de mens zich aan de omgeving aan en bewoonden men voornamelijk donken en stroomruggen, die een relatieve droge en veilige omgeving boden, nu neemt de mens het heft in handen. Er ontstaat een cultuurlandschap waarvan tot op de dag van vandaag de sporen te herkennen zijn.

Als laatste periode toont de ruilverkaveling, die halverwege de vorige eeuw een aanvang nam, sporen van het laatste ingrijpen in het landschap van de Alblasserwaard.

Zwaard van Hardinxveld

Bijzonder object in de tentoonstelling is, naast de bronzen kokerbijl, het zwaard van Hardinxveld. Het zwaard is gevonden in 1954 door de toen tienjarige Piet Overduin tijdens het uitbaggeren van een slootje.

Het Frankische zwaard dateert uit de periode 800 tot 1000 na Christus. Hoe dit zwaard bij de Giessen in het water terecht is gekomen, blijft een raadsel, hoewel er wel theorieën over bestaan, zoals in de tentoonstelling wordt toegelicht.

Speciale dag

Op zaterdag 29 oktober 2022 van 10.00 tot 16.00 uur organiseert het museum De Koperen Knop een speciale dag voor kinderen en volwassenen.

De hele dag is er een vuursteenworkshop te bezoeken, die gegeven wordt door een expert in het vuursteen bewerken. Tot in detail wordt getoond hoe je vuursteen pijlpunten, bijlen en andere prehistorische werktuigen maakt.

Men kan ook even archeoloog worden en zelf vondsten opgraven of met een metaaldetector zoeken naar bijzondere ‘schatten’. Van ridders leren de bezoekers hoe ze zwaard moeten vechten. Zij geven ’s middags demonstraties. Zelf een pijl en boog maken is ook mogelijk op deze dag. De toegang is gratis.