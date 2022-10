Kerstmarkt met tweedehands Kerstspullen bij Da Capo in Giessenburg

GIESSENBURG • Op zaterdag 26 november houdt muziekvereniging Da Capo een sfeervolle tweedehands kerstmarkt.

Er zijn kraampjes met een veelzijdig aanbod aan tweedehands kerstspullen. De opbrengst komt ten goede aan de vereniging. De markt wordt gehouden in de repetitieruimte van Da Capo aan de Van Langeraadweg 1 in Giessenburg- en duurt van 09.30 tot 13.00 uur.

Da Capo doet ook een oproep voor deze kerstmarkt. Veel oude kerstspullen kunnen gemakkelijk een tweede leven gegeven worden. Voor deze markt is de vereniging op zoek naar bruikbare kerstspullen. Alles in goede staat en onbeschadigd. Inlichtingen over bezorgen en/of ophalen: Trudie Loggen via 0184-651326 of info@dacapogiessenburg.nl. Voor meer informatie: www.dacapogiessenburg.nl.