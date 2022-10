Gemeente Molenlanden verdedigt één servicepunt: ‘Volledige dienstverlening’

MOLENLANDEN • “Met één centraal servicepunt kunnen we optimale en volledige dienstverlening realiseren voor de inwoners”, dat stelt het gemeentebestuur van Molenlanden in een reactie op vragen die hierover gesteld zijn door het CDA.

De partij was verbaasd dat de gemeente het aantal servicepunten wil terug brengen naar één. Vier jaar geleden waren er nog vijf servicepunten in Bleskensgraaf, Groot-Ammers, Arkel, Nieuw-Lekkerland en Giessenburg, waar inwoners van Molenlanden burgerzaken konden regelen en afhandelen. In coronatijd werden er drie gesloten en bleven alleen Nieuw-Lekkerland en Giessenburg open. Het gemeentebestuur is nu van plan om in het eerste kwartaal van 2023 één servicepunt over te houden. Die moet komen in De Spil in Bleskensgraaf, die nu verbouwd wordt.

Het gemeentebestuur verwijst naar de keuze voor één servicepunt naar het coalitieakkoord van mei dit jaar, waar deze maatregel al aangekondigd werd. Het college laat de keuze aan het CDA of de partij hierover een debat aan wil gaan, bijvoorbeeld tijdens de begrotingsbehandeling.

Het gemeentebestuur legt verder uit dat met dit besluit alleen de dienstverlening verandert van burgerzaken voor de twee producten waarvoor inwoners nog fysiek bij de gemeente langs moeten komen. Dit zijn het aanvragen van een nieuw reisdocument of het rijbewijs. Gemiddeld is dat één à twee keer in de tien jaar dat een inwoner daarvoor naar de gemeente moet komen, dus niet frequent.

Voor deze producten is de keuze gemaakt om deze aan te bieden vanuit een centraal servicepunt. Hierdoor ontstaat een optimale en volledige dienstverlening en zijn er straks ruimere openingstijden. Daarnaast kunnen inwoners er ook voor kiezen om documenten gratis thuis of op het werk te laten bezorgen. Dit scheelt een tweede bezoek aan de gemeente.

“Hoe meer servicepunten hoe meer concessies we moeten doen op openingstijden en wachttijden voor inwoners voor het maken van een afspraak. Ook komt andere dienstverlening van Burgerzaken in de knel”, legt het gemeentebestuur verder uit.

Het centrale servicepunt in Bleskensgraaf betekent voor sommige inwoners een langere reistijd dan nu het geval is en het wordt voor minder/niet mobiele inwoners een grotere uitdaging om bij het servicepunt te komen. Dat zijn de grootste twee kanttekeningen voor inwoners. Dit is dus alleen het geval voor het aanvragen van een (nieuw) reisdocument of rijbewijs.

“Als dat door omstandigheden echt niet lukt dan bieden we maatwerk, zoals we vanaf het begin hebben gedaan. Voor inwoners waarvoor de reis naar het (huidige) servicepunt niet mogelijk is, bieden wij al de mogelijkheid om aan huis te komen om de aanvraag in orde te maken. Dit is een hoogste uitzondering en deze service blijven wij aanbieden”, aldus het gemeentebestuur van Molenlanden.