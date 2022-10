Rinus van Wijgerden plaatst ‘Leugenbankje’ langs Graafdijk in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • Met een ‘Leugenbankje’ is Molenaarsgraaf sinds kort een toeristische voorziening rijker.

Het rustieke houten bankje staat langs de Graafdijk-West, voor de nieuwe woning van Rinus van Wijgerden. Ernaast staat een ludiek weerbericht, gebrand in hout.

De Molenaarsgraafse ondernemer kreeg het idee een aantal jaar geleden. “Dat was in Duitsland”, vertelt hij. “Ik was het dus al langer van plan. Hier, bij ons nieuwe huis, had ik de ruimte. Het ging eerst alleen om dat weerbericht, maar ik besloot er ook nog een bankje bij te plaatsen.”

Vrijen

Daarmee voorziet hij in een behoefte. Lang hoefde hij op de bevestiging daarvan niet te wachten. “Tien minuten nadat het bankje geplaatst was, zat er al een echtpaar uit Zwijndrecht op. ‘Zo fijn, er zijn langs het water bijna geen plekken om even te zitten’, zeiden ze.” En met een lach: “Laatst zat er ook al een jong stelletje op te vrijen. Het valt dus zeker in de smaak.”

Het zorgt voor reuring voor de voordeur, maar daar is Van Wijgerden sowieso niet vies van. Bij zijn vorige woning bij zijn transportbedrijf aan de Polderweg Oost in Molenaarsgraaf staat jaarlijks de feesttent van de oranjevereniging. “Dan heb je zo’n negenhonderd mensen op je stoep. Dan valt dit nog wel mee. Maar ik vind het gewoon leuk om wat voor de gemeenschap te doen.”