Controle naar onderhoud sloten start 1 november

39 minuten geleden

REGIO • Vanaf 1 november controleert Waterschap Rivierenland het onderhoud van sloten in het rivierengebied. In deze ‘schouw’ bekijken ze of eigenaren van grond aan de sloot zorgen dat water goed door kan stromen. Daarmee vermijden ze wateroverlast in de natte winter.

Water kan niet stromen door een dichtgegroeide sloot of verstopte duiker. Daarom moeten eigenaren langs de sloot overtollige begroeiing en vuil weghalen. Het ‘doorstroomprofiel’ van het water moet vrij zijn. Langs oevers mag begroeiing blijven staan, om ruimte te bieden aan biodiversiteit. Van belang is dat de doorstroming van het water niet wordt belemmerd.

Het onderhoud moet vóór 1 november in orde zijn. Wie te laat is, loopt het risico dat het waterschap het onderhoud uitvoert op kosten van de eigenaar. “Begin op tijd. Zo werken we met elkaar aan een goed waterbeheer in het rivierengebied”, aldus het waterschap.

Als een eigenaar van grond langs de sloot twee jaar na elkaar het onderhoud niet in orde heeft, is ‘herhaaldelijk overtreder’. Is het onderhoud in het derde jaar opnieuw niet in orde, dan legt het waterschap een dwangsom op.

Bij het onderhoud moet de eigenaar rekening houden met (beschermde) flora en fauna. Het is van belang deze soorten te sparen. Waar begroeiing de doorstroming van water niet belemmert, kan het blijven staan.

Voor meer informatie: op werkdagen van 08:30 tot 12:00 uur via 0344-649090. Mailen kan naar schouw@wsrl.nl.