Monta slaat internationaal vleugels uit; DHL wordt grootaandeelhouder

1 uur geleden

ALBLASSERWAARD • Met DHL, ‘s werelds grootste logistiek dienstverlener, als investeerder gaat het Alblasserwaardse e-commercebedrijf Monta internationaal de markt op.

Het geel-rood van DHL is wereldwijd een bekende kleurencombinatie. Maar de twee kleuren gaan het blauw van Monta niet vervangen, benadrukt Edwin van der Ham, grondlegger en eigenaar van de Alblasserwaardse onderneming.

“DHL geeft ons de kans om de vleugels internationaal uit te slaan. Maar ons concept blijft onveranderd. In Nederland zijn we marktleider geworden, nu gaan we met de rest van de wereld aan de slag.”

Capaciteit

Warehouses openen over de grens: een logische stap voor Monta. Maar op eigen houtje die stap zetten, die capaciteit is er niet. “We zijn met vijftien vestigingen in Nederland internationaal gezien een heel kleine jongen. Anderen hebben er driehonderd in tweehonderd landen. Het zou voor ons al heel ambitieus zijn om eens in de twee jaar een warehouse in het buitenland te openen.”

Om die curve steil omhoog te laten lopen, ging Van der Ham op zoek naar een partner. De keuze viel op DHL. “Zij hebben over de hele wereld hallen, waar wij gebruik van kunnen maken. Een deel daarvan zal letterlijk blauw worden geverfd, waarna een team van onze medewerkers er aan de slag gaat. Zo kunnen we razendsnel uit gaan breiden.”

Leiding

Zeker zo belangrijk: DHL is straks grootaandeelhouder, maar de leiding is en blijft in handen van Edwin van der Ham. “Ik wil de uitgangspunten van Monta voor honderd procent overeind houden, ook in het buitenland. Zo is ruimte bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor ons standaard. Dat zal in andere landen niet anders zijn.”

Voor DHL biedt de deal uiteraard ook grote voordelen. “Monta is sterk in het bereiken van het midden- en kleinbedrijf. Dat is een markt die voor DHL eigenlijk niet bereibaar is. Bij hen draait het om de grote concerns. Door te investeren in Monta kunnen zij toch rendement halen uit een deel van de markt waar ze op eigen kracht niet tussen zouden zijn gekomen.”

