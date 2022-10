Voeselbank Giessenlanden-Zederik maakt informatievideo

26 minuten geleden

Algemeen 77 keer gelezen

REGIO • Voedselbank Giessenlanden-Zederik heeft onlangs een korte informatievideo laten maken.

In deze video leggen medewerkers uit hoe de Voedselbank werkt en wanneer je ervoor in aanmerking komt. ‘Voedsel is er voor iedereen. Dat is onze visie. Toch is dat niet zo vanzelfsprekend als dat het lijkt’, geeft de Voedselbank Giessenlanden-Zederik in een toelichting aan.