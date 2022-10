Gemeente Molenlanden omarmt diversiteit en hijst de regenboogvlag

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden vindt het belangrijk dat alle inwoners er mogen zijn en kunnen meedoen. Om dat te onderstrepen hees wethouder Johan Quik op dinsdag 11 oktober, tijdens Coming Out Day, de regenboogvlag voor het gemeentekantoor in Hoornaar. Hiermee vraagt de gemeente Molenlanden aandacht voor respect, tolerantie en acceptatie van LHBTI’ers.

Coming Out Day is een internationale dag van aandacht en respect voor lhbti’ers. Deze dag komt jaarlijks terug op 11 oktober. Een belangrijk statement van deze dag is: jezelf zijn, ongeacht je seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Wethouder Johan Quik: “We leven in een samenleving met een diversiteit aan mensen. Ik hecht aan een Molenlanden waarin iedereen er mag zijn, met respect voor elkaar. Het begint met het bespreekbaar maken op de sportclub, op school of het werk of in de eigen sociale omgeving. Acceptatie, respect en tolerantie zijn dan wat mij betreft van enorm belang. Alleen in een sociaal veilige omgeving ontstaat een goed gesprek. We hopen in onze gemeente de diversiteit te omarmen voor een nog inclusievere samenleving.”

Bij verenigingen in Molenlanden zijn inmiddels diverse vertrouwenspersonen opgeleid en het sociaal team ondersteunt bij (hulp)vragen uit de doelgroep. Ook is een ervaringsdeskundige als vertrouwenspersoon bij de gemeente actief. Jongeren kunnen laagdrempelig en anoniem met deze contactpersoon in contact komen. Als zij bijvoorbeeld vragen hebben, vrijblijvend in gesprek willen over thema’s rond LHBTI of ergens tegenaan lopen. Bij een specifieke hulpvraag wordt uiteraard doorverwezen naar professionals. Mailen kan via info@jongmolenlanden.nl, Instagram jongmolenlanden of het sociaal loket: sociaalloket@jouwgemeente.nl.