Antoine de Blank zet ervaringen om in hulp

6 minuten geleden

Een verslavingsverleden, behandelingen bij diverse (reguliere) klinieken, psychologen en psychiaters, maar het is de ontmoeting met een ervaringsdeskundige counselor die hem hielp naar het juiste pad. Dit is in het kort de voorgeschiedenis van Tienhovenaar Antoine de Blank. Mensen met verslavingen, gedrags -en burnout problemen kunnen sinds juni van dit jaar bij hem terecht. Zijn credo? “Als je de hulp van een ander accepteert, betekent dat niet dat je gefaald hebt. Het betekent dat je er niet alleen voor staat.”

“Een jaar geleden begon ik met een re-integratieplan. Ik had lichamelijke klachten en het UWV wilde me laten afkeuren. Dat zag ik niet zitten, dus besloot ik mijn eigen plan te maken.” Dat plan leidde uiteindelijk tot Antoine de Blank Counseling en Coaching. “In een gesprek met mijn huisarts bleek dat er in de regio nog niet zoveel was veranderd in het hulpaanbod voor verslaafden ten opzichte van 13 jaar geleden, toen ik zelf nog zoekende was naar hulp.” En die verandering vond Antoine wel nodig. “In de hele omgeving zijn er weinig tot geen plekken waar mensen met verslavingen ambulant terecht kunnen. En daar wil ik graag verandering in brengen.”

Ervaringsdeskundige

Dat juist Antoine hier zich voor inzet is niet zo gek. “Door mijn eigen verslavingsverleden weet ik hoe verslaafden zich voelen, denken en gedragen. En ook wat ze tegenhoudt om echt te willen herstellen.” De laatste stap in zijn therapie stond in het teken van doorgeven aan anderen wat je hebt geleerd. Die taak neemt hij met zijn bedrijf dus serieus op.

Antoine gelooft in patronen. Dagelijkse patronen, waarin je flink kunt vastlopen, maar die alleen jijzelf kunt doorbreken. “In mijn therapie doe je het, met behulp van een herstelprogramma en mij, dan ook vooral zelf. We gaan op zoek naar achtergrond, bewustwording en inzicht, zodat je jezelf kunt veranderen.” In tien tot twaalf weken helpt hij een stabiele fundering te maken voor deze interne puzzel. Dit kan zowel thuis als op locatie. “Discretie en privacy zijn belangrijk. Er komt namelijk vaak schuld en schaamte bij kijken.”

Of je nu last hebt van gedragsproblemen, wat volgens hem ook vaak gezien kan worden als procesverslaving, of middelenverslavingen: als jij denkt dat je hierin dagelijks vast loopt en hulp bij nodig hebt, dan kun je contact opnemen.

Antoine de Blank Counseling & Coaching

www.antoinedeblank.nl

info@antoinedeblank.nl

T: 06 52 66 18 31