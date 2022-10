Prijzen van Kwekerij Bot voor plantenkenners

VUILENDAM • Op de Vuilendamshow van ruim een week geleden was Kwekerij Bot aanwezig met een prijsvraag om de plantenkennis van de bezoekers te testen.

Annelies was foutloos en won. De tweede prijs was voor Andrea, die één fout had. Kees kreeg de poedelprijs nadat hij geen enkele vraag goed ingevuld had. Er deden 51 mensen mee.