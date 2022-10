Kinderen en tieners van Oud-Alblas welkom op vakantiebijbelweek

21 minuten geleden

Algemeen 11 keer gelezen

OUD-ALBLAS • In de herfstvakantie gaat de vakantiebijbelweek weer van start in Oud-Alblas. Het thema voor dit jaar is ‘Alles Andersom’.

Voor de basisschoolkinderen van groep 1 tot en met 6 is er een programma op maandag 24 oktober vanaf 12.30 uur tot 15.00 uur. Er wordt eerst met elkaar gegeten en daarna wordt er een knutselwerkje gemaakt. Op dinsdag 25 oktober spelen de kinderen van 10.00 tot 12.00 uur een spel.

Op woensdag 26 oktober van 10.00 tot 12.00 uur is groep 7 ook welkom om samen met groep 1 tot en met 6 te kijken naar een theatervoorstelling. Verder zijn er bijbelverhalen, wordt er een een themalied geleerd en een weettekst.

Op de slotavond op woensdag 26 oktober zijn, naast de kinderen ook de ouders/verzorgers, opa’s en oma’s en andere belangstellenden uitgenodigd. Deze avond begint om 19.00 uur en duurt tot 20.00 uur. De organisatie van de vakantiebijbelweek hoopt dan een mooi geldbedrag te kunnen overhandigen aan christelijke zendingsorganisatie MAF en dan in bijzonder aan de in het dorp wonende familie Bals. Hiervoor wordt geld ingezameld tijdens de vakantiebijbelweek.

Op zaterdag 29 oktober is er van 16.00 tot 21.00 uur een leuk programma voor de tieners van groepen 7 en 8 van de basisschool en de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. De tieners worden om 16.00 uur verwacht in Bérea waar ze met elkaar een stukje uit de bijbel zullen onderzoeken. Daarna wordt er gesmuld van een Kippie maaltijd, waarna de kinderen met de auto vertrekken om te gaan glowgolfen. Aanmelden voor het tienerprogramma kan bij Jantine Bieren via 06-11256922.

Zondagochtend 30 oktober is er afsluitend een themadienst rondom ‘Alles Andersom’ in de Hervormde gemeente van Oud-Alblas. De dienst start om 09.30 uur. Na de kerkdienst is er koffie/thee of fris in Bérea.