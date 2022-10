Veel belangstelling voor bouwproject Oranjeburgh in Groot-Ammers

1 uur geleden

Algemeen 341 keer gelezen

GROOT-AMMERS • In Het Posthuijs in Groot-Ammers werd vorige week de goed bezochte startbijeenkomst gehouden voor de verkoop van het project ‘Oranjeburgh’ in het dorp.

Tijdens de startbijeenkomst zijn de verkoopprijzen en de tekeningen bekend gemaakt. Het verkoopteam van Blokland Bouwpartners en de medewerkers van Kooijman Eigen Huis hebben het project nader toe kunnen lichten. Tot maandag 17 oktober 17:00 uur heeft men de mogelijkheid om in te schrijven voor een appartement aan de Irenestraat in Groot-Ammers.

Naast christelijke basisschool Eben Haëzer in Groot-Ammers ligt het project Oranjeburgh. Het gebouw bestaat uit drie bouwlagen met in totaal twaalf royale appartementen. De appartementen bieden een brede keuze, met de allure van een residentie. Bijna elk appartement krijgt zijn eigen, overdekte parkeerplek en naast de centrale entree bevinden zich de bergingen op de begane grond. De prijsrange is van 325.000 tot 650.000 euro. Tijdens de start van deverkoop was het publiek zeer enthousiast over het robuuste ontwerp en de ligging van het project.

Meer informatie: www.oranje-burgh.nl.