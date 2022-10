Expositie ‘Schatten van de vuilnisbelt’ in Museum Nieuwpoort

NIEUWPOORT/GROOT-AMMERS • In Museum Nieuwpoort opent op zaterdag 15 oktober de expositie ‘Schatten van de vuilnisbelt’.

In 2015 werd in Groot-Ammers bij de bouw van het gemaal, op de hoek van de Kerkstraat, Molenkade en Graafland, een voormalige vuilstortplaats gevonden. De vondsten uit eind 16e eeuw tot halverwege de 18e eeuw zijn een bron van informatie over het dorpsleven in Groot-Ammers van eeuwen geleden. Aan de gevonden pijpen en schoenen is bijvoorbeeld te zien is, dat hier mensen woonden van arm tot rijk, terwijl het gebruikelijk is dat men in een opgraving soortgelijke spullen uit één familie vindt.

Onder de vondsten bevonden zich onder andere leren schoenen, hout, glaswerk, pijpenkoppen, gereedschappen, muntjes en drie kleine beeldjes. Hiervan zijn de meest interessante vondsten beschreven door het bureau Earth Integrated Archaeology. En nu is het tijd om deze vondsten aan het grote publiek te tonen in Museum Nieuwpoort.

In de expositie wordt de vergelijking gemaakt met hedendaagse gebruiksvoorwerpen. Soms een groot contrast voor voorwerpen met vrijwel dezelfde functie. Voor jong en oud een openbaring hoe de mensen van deze streek vroeger leefden en hoe dit tegenwoordig gaat.

Op zaterdag 15 oktober zal de tentoonstelling geopend worden door Burgemeester Heijkoop van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Hij was ten tijde van de opgraving in 2015 wethouder van de gemeente Molenwaard. Aan hem de eer om het eerste exemplaar van de vondstcatalogus ‘Schatten van de vuilnisbelt’ te overhandigen aan Timo Vanderhoeven, projectleider van de opgraving in 2015 en werkzaam bij Earth Integrated Archaeology.

Op zaterdag 15 oktober is Museum Nieuwpoort alleen toegankelijk voor genodigden, maar de tentoonstelling is daarna tot 30 april 2023 elke woensdag, vrijdag en zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur geopend. De vondstencatalogus is te koop in Museum Nieuwpoort. Museum Nieuwpoort is gelegen in het centrum van de vestingstad Nieuwpoort aan de Hoogstraat 53 (ingang Binnenhaven).

De tentoonstelling, catalogus en het scholenproject zijn mede mogelijk dankzij subsidie van de provincie Zuid-Holland en bijdragen van de Gemeente Molenlanden en Waterschap Rivierenland.