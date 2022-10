Junioren jeugdbrandweer Meerkerk onthaald na landskampioenschap

1 uur geleden

MEERKERK • De junioren van jeugdbrandweer Meerkerk zijn afgelopen zaterdag landskampioen geworden bij de lagedruk wedstrijd tijdens de landelijke finales in Hoogeveen.

De prestatie ging in Meerkerk niet ongemerkt voorbij. Het is gebruikelijk dat het brandweerkorps de kampioen onthaald met veel licht en geluid. Bij de kazerne aan de Burggraaf werd de ploeg opgewacht door een erehaag van de brandweer en ouders.

Om in de finale te komen moesten de ploeg zich eerst kwalificeren middels kwalificatierondes. Daarna was er een halve finale en de top 5 daarvan mocht naar de finale. De kwalificatiewedstrijd was op 25 juni in Dongen en hier behaalde de ploeg de eerste plaats. Met een vierde plaats in de halve finale was de jeugdbrandweer Meerkerk voor de eerste keer door naar de finale.