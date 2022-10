Oudste groepen De Kandelaar uit Ameide naar aannemersbedrijf Van Leeuwen

vr 7 okt, 13:50

Algemeen Fotoseries 661 keer gelezen

AMEIDE/MEERKERK • De kinderen van de groepen 7 en 8 van basisschool De Kandelaar uit Ameide zijn vrijdag 7 oktober op bezoek geweest bij aannemersbedrijf P. Van Leeuwen in Meerkerk.

De leerlingen werken met IPC over ‘een dorp bouwen’ en bij Van Leeuwen leerden ze van alles over werkvoorbereiding, timmeren en metselen. De enthousiaste leerlingen werden in kleinere groepjes verdeeld om ze kennis te laten maken met de verschillende aspecten van het vak.

Zo begon een groep met een rondleiding op de afdeling van de werkvoorbereiders en mochten ze een huis ontwerpen en uitwerken in autocad. Vervolgens gingen ze aan de slag in de werkplaats met het maken van het huis. Na een leuke quiz in de kantine mét wat drinken en zakje chips was de ochtend weer om.