Hoge energielasten? Dit kun je doen om in huis te besparen

do 6 okt, 10:00

Steeds meer gezinnen hebben de afgelopen tijd moeite gekregen om de maandelijkse energierekening op te hoesten. Energiearmoede ligt op de loer en ook de prijzen voor boodschappen liegen er niet meer om.

Wat kun je zelf doen om de energierekening draaglijker te maken? Pas de volgende tips toe om te besparen in huis.

Apparaten met zuinig energielabel

Oude apparaten gebruiken flink wat meer energie dan nieuwe apparaten. Dat heeft te maken met ontwikkelingen in de techniek. Een tv of wasmachine van tien jaar oud kan zo al snel tot 50% meer verbruiken in verhouding tot de zuinigste modellen van het moment.

Daarom is het zeker het overwegen waard om oude apparaten te vervangen, daar kun je op termijn mee besparen. Om energiezuinige apparaten te vinden neem je een kijkje bij DeBeste. Deze vergelijkingssite zet per type huishoudelijk apparaat, van tv tot wasmachine tot stofzuiger, de best beoordeelde modellen van het moment voor jou op een rijtje.

Tijdsmanagement voor energieslurpers

Gebruik je wel eens de eco-stand? Dan ben je er vast achter gekomen dat dit programma flink langer duurt. Dat is dan ook duurder zou je misschien denken, maar niets is minder waar. Zo gebruikt de vaatwasser met het eco-programma bijvoorbeeld al 30% minder elektriciteit ten opzichte van het standaardprogramma. De eco-stand gaat slimmer om met de opwarming van water, vandaar het verschil.

Zet zo’n energieslurper als de vaatwasser op het juiste moment aan, want van 23.00 uur tot 7.00 uur vinden bij de meeste energieaanbieders de daluren plaats (in Noord-Brabant en Limburg vanaf 21.00 uur). Gedurende deze periode is energieverbruik voordeliger. Maak daarom met jouw vaatwasser of wasmachine gebruik van de optie startuitstel en geniet de volgende dag van schone was en vaat.

Onnodig verbruik voorkomen

Er zijn tal van zaken waar je op kunt letten om onnodig verbruik te voorkomen. Zelfs de beste koelkast van het moment verbruikt bijvoorbeeld zelfs extra veel stroom als je de deur onnodig lang open laat staan of er een warme maaltijd inzet. Doe de deur dus steeds dicht en laat kliekjes maar even afkoelen op het aanrecht voordat je ze in koelkast of vriezer plaatst. Ga je koken? Gebruik zo min mogelijk kookwater, doe de deksel op de pan en hergebruik waar mogelijk het warme water.

Doezel je vaak weg voor de tv? Stel de slaaptimer in om hem automatisch uit te laten schakelen na een bepaalde tijd. En zet de televisie, alsook alle lampen en andere apparaten in huis, uit als je gaat douchen. Die stekker van de oplader in het stopcontact laten zitten als er niets aanhangt? Ook niet zo handig. Er vindt dan sluipverbruik plaats, wat wil zeggen dat er alsnog een kleine hoeveelheid stroom wordt verbruikt.

Grote maatregelen of persoonlijk advies in jouw buurt

Zonnepanelen, een warmtepomp, isolatie- en tochtstrips, radiatorfolie, ledverlichting, allemaal grotere maatregelen die je kunt nemen om energie te besparen. Dergelijke energiezuinige maatregelen betalen zich op termijn normaliter terug. Daarvoor moet je wel eerst investeren. Vaak kun je hier nog wat subsidie op krijgen. Neem eens een kijkje op de website van je gemeente om te zien of er een dergelijke regeling actief is.

Kom je er echt niet meer uit? Dan kun je contact opnemen met een Energieloket bij jou in de buurt. In veel gemeentes is een dergelijk loket aanwezig. Je kunt er terecht voor informatie over energiezuinig wonen. Daarnaast krijg je persoonlijk advies. Een Energiecoach komt bij jou op bezoek en bekijkt in jouw huis welke acties je kunt ondernemen en welke maatregelen er goed bij je huis passen.