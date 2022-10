Schrijfster Evelien van Dort bezoekt Samen op Weg in Hoornaar

HOORNAAR • Tijdens de Kinderboekenweek werden de leerlingen van CBS Samen op Weg verrast door een bezoek van schrijfster Evelien van Dort.

Zij vertelde de kinderen van groep 4, 5 en 6 over haar boeken en haar leven als schrijfster. Er was voldoende gelegenheid om allerlei vragen te stellen over hoe een boek tot stand komt en waar haar verhaalideeën vandaan komen. Enthousiast geworden door de verhalen, kunnen de kinderen naar hartenlust lezen uit de boeken van Evelien in de klas en thuis.