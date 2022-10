Coverband SMOY geeft benefietconcert voor KWF in Noorderhuis

do 6 okt, 13:57

Algemeen 258 keer gelezen

NOORDELOOS • In het Noorderhuis te Noordeloos vindt zaterdag 5 november een benefietconcert plaats, waarvan de opbrengst bestemd is voor KWF Kankerbestrijding.

Op de planken komt de coverband SMOY. Zij brengen hits uit de afgelopen decennia ten gehore, inclusief bekende meezingers. Er is een beperkt aantal kaarten. De aanvang is 20.30 uur. De entree is 10 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar via bit.ly/kwf-noorderhuis.