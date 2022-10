Orgels op een zolder in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Aan de Planetenlaan 83 in Nieuw Lekkerland bevindt zich het onderkomen van Orgelzolder.nl. Wat begon met een paar orgels op een deel van een zolder, is nu uitgegroeid tot Orgelzolder.nl. Op zaterdag 15 oktober is er open dag.

Op zo’n 100 vierkante meter showroom staan ongeveer 35 instrumenten speelklaar opgesteld. Oprichter Nico Stam vertelt: “Orgels en muziek hebben al van jongs af sterk mijn interesse en ik droomde ervan om in dit vakgebied te mogen werken. In juni 2020 was het zover: het officiële moment dat Orgelzolder.nl een bedrijf werd.”

Voor iedereen

“Orgelspelen voor iedereen bereikbaar maken, dat is ons doel. Passie voor muziek en instrumenten, dat is wat we hebben. Meedenken met klanten, dat is wat we doen. Samen op zoek naar een orgel dat hen het meest aanspreekt. Of het nu klein, groot, recent of al wat ouder moet zijn. Iedereen, van beginner tot gevorderde organist, kan bij ons terecht voor een occasion orgel.”

“We werken met een klein en enthousiast team om de instrumenten weer tot in de puntjes klaar te maken voor een volgende eigenaar. Alle orgels die binnenkomen, gaan eerst de werkplaats in, waar ze grondig worden nagezien en waar eventuele gebreken worden gerepareerd. De instrumenten worden van binnen en buiten gereinigd. Daarna worden de orgels op de website gepresenteerd.”

Assortiment

“Ons assortiment bestaat voornamelijk uit klassieke occasion orgels. Bezoekers vinden bij ons orgels van Content, Johannus, Viscount en Eminent. Van compacte orgels, met of zonder pedaal, tot grote, drieklaviers instrumenten en kabinetorgels. Bezoekers kunnen op onze site eenvoudig alle benodigde info over de instrumenten vinden.”

Open dag

“Wilt u een kijkje nemen op de Orgelzolder of bent u op zoek naar een mooi tweedehands instrument, dan bent u van harte welkom. Van maandag tot en met zaterdag zijn we geopend op afspraak. Op zaterdag 15 oktober is er van 10.00 tot 16.00 uur een open dag.”

Orgelzolder.nl is onderdeel van Stolk Orgels. Voor meer informatie: www.orgelzolder.nl of 0184-700203.