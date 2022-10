Computercursus bij L. & N. Smit ’s Stichting in Nieuw-Lekkerland

do 6 okt, 10:23

NIEUW-LEKKERLAND • De L. & N. Smit ’s Stichting uit Nieuw-Lekkerland organiseert in het najaar weer Windows 10 cursussen in ’t Waellant aan de Ooievaar in Nieuw-Lekkerland.

De cursus wordt gegeven door docenten van SeniorWeb. Er is geen leeftijdslimiet en inschrijven is vrijblijvend. Ook een Whatsapp training, voor android of i-Phone is mogelijk. Bij voldoende interesse neemt de L. & N. Smit ’s Stichting contact op met degenen die zich opgegeven hebben.

Aanmelden kan tijdens kantooruren van 09.00 tot 12.00 uur bij het meldpunt van de L. & N. Smit ’s Stichting in ‘t Waellant te Nieuw-Lekkerland of via telefoonnummer 0184-689360.