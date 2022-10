Ideeën wat je kunt maken als traktatie!

ingezonden mededeling

wo 5 okt, 09:40

Iedereen kent het wel van vroeger: trakteren. Wie jarig is trakteert! Sinds de kleuterklas is dit al een traditie op school, maar het blijft niet alleen bij school. Wanneer je ouder wordt merk je al dat een traktatie er nog steeds bij hoort. Niet alleen voor verjaardagen, maar ook andere gelegenheden. Heb je een nieuwe baan, krijg je een kindje of ben je jarig? Allemaal een reden om te trakteren!

Er zijn dus genoeg redenen te bedenken om te trakteren op school of bijvoorbeeld op je werk. Maak de klasgenoten van je kindje blij met een leuke traktatie of verras je eigen collega’s met een lekkere traktatie. En wat is nu leuker dan een persoonlijke traktatie? Je zult bij veel mensen in de smaak vallen wanneer je de traktatie zelf maakt. Lees dan ook in deze blog hoe je dit kunt doen!

Cupcakes bakken

Iets wat niet moeilijk is om te maken en iedereen lust is natuurlijk ideaal. Cupcakes bakken is dan het perfecte idee. Het hoeft niet veel tijd te kosten en is makkelijk te maken. Het enige wat enige tijd vereist is het versieren van de cupcakes, maar dat is nu net het leuke gedeelte van cupcakes maken. En zelfs met het versieren kun je het zo moeilijk en makkelijk maken als je zelf wilt! Het leuke aan cupcakes versieren is dat je er veel verschillende kanten mee op kunt. Je kunt cupcakes met allemaal verschillende kleuren versieren, kleurrijke en drukke cupcakes vallen in de smaak bij kinderen. Wil je het iets rustiger houden? Dan kun je ook kiezen voor rustige en minder kleurrijke versiering. Op internet zijn er talloze ideeën te vinden hoe je de cupcakes allemaal kunt versieren. Je kunt daar zeker inspiratie op doen!

Cakepops

Deze traktatie is misschien niet bij iedereen bekend. Dat komt omdat dit populair is geworden in de afgelopen jaren. We hebben het over cakepops! Dit fenomeen is overgewaaid vanuit Amerika. Het is simpel gezegd een cakeje in de vorm van een rondje op een stokje. Je kunt hier gemakkelijk de show mee stelen, omdat nog niet veel mensen het kennen! Het is bijvoorbeeld een leuk alternatief voor cupcakes. Je kunt cakepops net als cupcakes makkelijk versieren. De cakepops kun je in een gekleurde coating dippen, dit gaat erg makkelijk door de ronde vorm. Benieuwd naar hoe je cakepops kunt maken? Neem dan een kijkje op de website van Baktotaal Bouwhuis

Koekje van eigen deeg

Iets minder populair om te maken, maar daardoor zeker niet minder leuk en lekker zijn koekjes! Veel mensen kiezen eerst voor cupcakes of een cake. Wil je nu origineler zijn? Ga dan voor koekjes bakken! Koekjes maken hoeft helemaal niet moeilijk te zijn, op internet kun je veel recepten vinden. Let wel op de leeftijd van de personen die de koekjes gaan eten. Kinderen hebben vaak moeite met het netjes eten van een koekje. Deze traktatie zou dus beter geschikt zijn voor oudere personen. Een tip van ons is om een lekker ingrediënt terug te laten komen in de koekjes. Denk hierbij aan chocola, maar ook witte chocolade of cranberries.