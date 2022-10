Gemeentebestuur zoekt marktpartij voor ontwikkeling woningbouwproject Nieuw-Lekkerland Oost

NIEUW-LEKKERLAND • Om woningbouwproject Nieuw-Lekkerland Oost te ontwikkelen gaat de gemeente Molenlanden via een tender een marktpartij zoeken.

Dat deelt wethouder Arco Bikker aan de gemeenteraad mee. Een tender is een verkoopprocedure waarbij de gemeente haar grondpositie met bijbehorende eisen en ambities in de markt zet. ‘Doel is om de markt uit te dagen en te komen tot een realistisch, ambitieus plan’, stelt wethouder Bikker.

De ontwikkeling van Nieuw-Lekkerland Oost ging al in 2015 van start. Het doel was om ruim tweehonderd woningen te bouwen en het bedrijventerrein met maximaal drie hectare uit te breiden. April vorig jaar werd duidelijk dat de samenwerking met projectontwikkelaar Adriaan van Erk, die net als de gemeente een deel van het gebied in bezit heeft, stopgezet werd.

Input

Wethouder Johan Quik, toen nog portefeuillehouder, vertelde de raad in juli dat het gemeentebestuur op de eigen grond zelf aan de slag wilde gaan. “Op onze eigen grond kunnen we zo onze ambities wel verwezenlijken.”

De planning was om in het najaar een participatietraject te houden met belanghebbenden, die input te verwerken en de raad eind 2021 over het plan te laten besluiten. Begin dit jaar werd duidelijk dat het opgestelde stedenbouwkundige schetsmodel met circa tachtig tot honderd woningen er nog steeds sprake is van een financieel tekort voor de gemeente.

Meest optimale plan

Nu ligt er dus een andere insteek op tafel. ‘De uitkomst van een tender is onzeker’, houdt wethouder Bikker een slag om de arm. ‘Maar de verwachting is dat bij deze ontwikkelstrategie de markt het meest wordt uitgedaagd. Zowel ruimtelijk als financieel denken we dat een tender zal leiden tot het meest optimale plan. Hiermee kunnen de marktpartijen immers de aanbesteding winnen.’

In de tweede helft van dit jaar krijgt de raad een overzicht van de wensen en eisen voor Nieuw-Lekkerland Oost. Na goedkeuring worden marktpartijen geselecteerd en krijgen zij een uitnodiging om een voorstel in te dienen. De uitvoering van de tender zelf staat gepland voor de eerste helft van 2023. De tweede helft van het jaar wordt dan gebruikt om met de geselecteerde marktpartij het plan uit te werken. Na alle andere procedures en besluitvorming zou dan de realisatie van de woningen vanaf de tweede helft van 2024 van start kunnen gaan.