Versluis Assurantiën organiseert workshop Veilig online bankieren in Giessenburg

za 8 okt, 10:05

Algemeen 243 keer gelezen

GIESSENBURG • Versluis Assurantiën uit Giessenburg organiseert op maandag 7 november een gratis workshop over veilig online bankieren.

Internetcriminaliteit is een veelvoorkomend probleem, met name doordat steeds meer bankzaken en transacties online plaatsvinden. Hoe voorkomt u online fraude of diefstal van uw financiële gegevens? Op 7 november leren deelnemers bij Deelfcafé de Buuf in Giessenburg hoe zij internetcriminelen te slim af zijn tijdens de gratis workshop Veilig online bankieren.

Volgens cijfers van het CBS waren in 2019 met name identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude en hacken veelvoorkomende cybercrime delicten. Ook skimming en phishing komen bijvoorbeeld geregeld voor in Nederland. De workshop is bedoeld voor iedereen die zich hiertegen wil weren.

Het is niet altijd duidelijk of iemand te maken hebt met internetcriminelen. Zij kunnen zich namelijk voordoen als medewerker van een bank en om codes of persoonlijke informatie vragen. Welke gegevens kan men wel en niet delen en in welke situatie? En wanneer moet een website, e-mail of ander bericht gewantrouwd worden?

Tijdens de interactieve workshop leert men hoe internetcriminaliteit herkend kan worden. Dit gebeurt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Zo krijgt men onder meer te zien hoe cybercriminelen proberen digicode, pincode of andere inloggegevens te ontfutselen.

Jaco de Bruin van Versluis Assurantiën en de Regiobank: “Online betalen en financiële zaken online regelen wordt steeds normaler, maar goed inschatten wanneer u risico loopt is vaak lastig. Door proactief informatie over internetcriminaliteit te verstrekken, willen wij deze risico’s herkenbaar maken. We hopen zo veel mogelijk te voorkomen dat mensen slachtoffer worden van fraude. Zo helpen we u beter ‘cyberweerbaar’ te worden.”

De workshop is toegankelijk voor iedereen, en dus niet alleen klanten van de Regiobank. De workshop begint om 19:30 uur en duurt tot 21:30 uur. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Aanmelden kan via 0184-651414 of info@versluisass-giessenburg.nl.

Meer informatie over veilig bankieren is te zien op de website www.regiobank.nl/veiligbankieren.