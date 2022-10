Jeroen de Jongh uit Ameide wint iPad van actie tijdens Fokveedag

wo 5 okt, 09:20

Algemeen

MEERKERK • Jeroen de Jongh uit Ameide is uit de ruime 350 inzendingen de trotse winnaar van de iPad, die te winnen was op de onlangs gehouden Fokveedag in Hoornaar.

Het was een leuke actie waarbij deelnemers een viertal visuele raadsels moesten oplossen. Volgens Roland van Wijk (Arendse Kon) en Ben Ippel (Ducente) is dit een metafoor voor waar veel ondernemers en particulieren mee te maken hebben. “Hoe kijk je naar je financiële situatie en hoe werken verschillende zaken op elkaar in?” Daarom trekken Arendse Kon Accountants - Adviseurs en Ducente vermogensregie samen op om klanten nóg beter te kunnen bedienen op fiscaal- financieel- en bedrijfseconomisch gebied.