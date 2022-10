Gi-Ga-Groene Springplank tijdens kinderboekenweek in Meerkerk

wo 5 okt, 09:15

Algemeen 514 keer gelezen

MEERKERK • Basisschool De Springplank In Meerkerk heeft sinds de start van de Kinderboekenweek meer de benaming Gi-Ga-Groene Springplank verdiend, want in de hele school zijn hoekjes te vinden, die met het thema ‘Spelen en leren in de natuur’ te maken hebben. Woensdag 5 oktober vond de opening plaats in de centrale hal waar alle kinderen zich verzamelden en met elkaar praatten en zongen over de Kinderboekenweek.

In diezelfde hal staat er een levensgrote boomhut waaronder de kinderen heerlijk kunnen lezen op het leesbankje met Gi-Ga-Groene kussens en is het podium in een herfstbos veranderd. Uiteraard zijn er overal boeken te vinden die bij het onderwerp horen en wordt er nog meer dan normaal aandacht besteed aan lezen. Op OBS De Springplank is lezen en leesplezier namelijk een van de speerpunten.

Op donderdag 13 oktober is de school aan de Burgemeester Sloblaan 14 van 17.00 tot 18.30 uur geopend voor ouders, opa’s, oma’s en andere geïnteresseerden om de verwerking van dit leuke thema met eigen ogen te bekijken.