Vijftig deelnemers voor geslaagde Polderrun in Bleskensgraaf

wo 5 okt, 09:02

Algemeen 828 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • Op zaterdag 1 oktober vond de vijfde editie plaats van de Polderrun in Bleskensgraaf.

Tijdens de sponsortocht door Bleskensgraafse polder konden deelnemers zich voor verschillende afstanden inschrijven. Uiteindelijk deden zo’n 50 deelnemers mee, waarbij de twaalf kilometer hardlopen de favoriete afstand was.

De organisatie van de Polderrun had dit jaar het studiefonds van de Stichting Hart voor Albanië voor ogen. Het volledige inschrijfgeld van de deelnemers kwam ten goede voor deze organisatie, die jongeren de mogelijkheid geven de cirkel van armoede te doorbreken door een vervolgopleiding te volgen. In totaal is er 936 euro opgehaald.

Marije van den Berg, een van de medeorganisatoren van de Polderrun vertelt: “Het was een prachtige run die gekenmerkt werd door prachtige Nederlandse luchten. Her en der viel er een spatje regen, maar de lopers hebben vooral prachtig weer gehad om door de polder te wandelen of te hardlopen. Het is echt fantastisch dat we op deze manier met elkaar het verschil kunnen maken voor de jongeren in Albanië!”

Alhoewel het team gehoopt had op meer deelnemers, is de organisatie positief. “Veel evenementen die na corona weer opstarten, hebben te maken met minder deelnemers dan voorheen. Wij hebben de smaak weer te pakken en hebben al concrete plannen voor volgend jaar”, zo stelt Marije.