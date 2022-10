Kinderboekenschrijvers op tournee in Molenlanden

MOLENLANDEN • De Kinderboekenweek 2022, met als thema ‘Giga-Groen’, is begonnen en om dat feest te vieren met alle kinderen in de gemeente, heeft Muziek- en Cultuurcentrum Forte alle basisscholen een gratis bezoek van een auteur kunnen aanbieden.

Gedurende twee weken zullen Simone Arts, Hans Mijnders en Evelien van Dort gedurende verschillende dagen in alle dorpskernen van Molenlanden te vinden zijn. Alle groepen 4, 5 en 6 worden in de gelegenheid gesteld te luisteren naar hoe een echte schrijver werkt, of te vragen hoelang je over het schrijven van een boek doet.

Evelien van Dort, zelf schrijfster van 85 kinderboeken, was onder andere op CBS de Hoeksteen in Giessenburg en inspireerde daar de kinderen tot lezen, zelf schrijven en natuurlijk ook tot zorg voor hun Giga-Groene omgeving.