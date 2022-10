Muziekvereniging Apollo organiseert worstenbroodjesactie

wo 5 okt, 08:48

Algemeen 415 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Muziekvereniging Apollo uit Nieuw-Lekkerland organiseert tot 23 oktober een echte Brabantse worstenbroodjesactie.

Voor deze actie is muziekvereniging Apollo de samenwerking aangegaan met restaurant Twine drink & dine uit Gorinchem. Dit restaurant heeft hun keuken beschikbaar gesteld om de worstenbroodjes te kunnen maken.

De worstenbroodjes kunnen tot 23 oktober besteld worden, en worden dan thuisbezorgd. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober worden er ook nog worstenbroodjes verkocht op het Kleyburgplein in Nieuw-Lekkerland.

Voor 6 euro kan men vier worstenbroodjes halen, of 10 euro voor acht worstenbroodjes. Hiermee wordt Apollo ondersteund, zodat ze meer concerten en andere activiteiten kunnen organiseren. Betalen kan aan de deur, via de pin, contant, of een tikkie. Vervolgens bezorgt Apollo de worstenbroodjes gratis thuis op 27, 28 of 29 oktober.