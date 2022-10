Kunstwerk voor afzwaaiende schooldirecteur Kees van Meerkerk

wo 5 okt, 08:41

GOUDRIAAN/OTTOLAND • Kees van Meerkerk heeft vorige week afscheid genomen als directeur van de christelijke basisscholen in Ottoland en Goudriaan.

In Ottoland was hij 23 jaar directeur en in Goudriaan zeven. Op de foto opent hij met zijn vrouw het cadeau dat de leerlingen van beide scholen hebben gemaakt: een prachtig kunstwerk.