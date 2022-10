Geen lege stoelen bij filmvertoning De Wilde Waard in Noorderhuis

NOORDELOOS • De vertoning van de natuurdocumentaire De Wilde Waard in het Noorderhuis te Noordeloos zorgde donderdagavond voor een overvolle zaal.

De aanwezigen genoten van de filmbeelden uit de Alblasserwaard. De maker, Stijn Philips uit Noordeloos, gaf na afloop een korte toelichting en ging in op vragen. De organisatie was in handen van Samen Actief Molenlanden.