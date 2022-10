Molenlanden helpt scheepsbouwer IHC bij reorganisatie naar Kinderdijk

wo 5 okt, 08:20

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden ondersteunt scheepsbouwer IHC bij hun aangekondigde krimp en reorganisatie naar een centrale productielocatie in Kinderdijk. Dat werd dinsdagavond in een commissievergadering van de gemeente bekendgemaakt.

“We hebben IHC onze hulp aangeboden, bij het begeleiden van personeel van werk naar werk en als meer duidelijkheid is over de effecten op de kern Kinderdijk”, legde burgemeester Theo Segers uit. “Dan moet u denken aan verkeer, gebruik van panden en parkeren, daar wordt u dan (te zijner tijd, red.) over geïnformeerd.”

Maar ook bij niet directe invloed op Kinderdijk helpt Molenlanden een handje. Zo wordt er in november een banenmarkt georganiseerd. “Dan worden deze mensen ook begeleid om weer aan het werk te komen. Dat lijkt goed te gaan lukken in deze arbeidsmarkt, dat is weer het goede nieuws.”

Vorige week werd bekend dat de scheepsbouwer 250 banen schrapt en haar locatie in Krimpen sluit en in een soort ‘slaapstand’ zet. Ook de locatie in Sliedrecht sluit haar deuren, volgens Segers. De vestiging in Kinderdijk wordt de primaire productielocatie.” Segers noemde dat dinsdagavond “misschien wel goed nieuws” voor de gemeente.

Op welke termijn de scheepsbouwer haar deuren in Sliedrecht sluit is niet bekend. IHC heeft het besluit moeten nemen na tegenvallende jaarcijfers over 2022. 250 personeelsleden verliezen daardoor hun baan, het bedrijf slankt daarmee af naar 1900 werknemers. Het is niet de eerste ontslagronde bij IHC. Zeven jaar geleden werkten er nog zo’n 3000 mensen.