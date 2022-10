Energiecrisis: ‘Wat kan Molenlanden betekenen voor verenigingen?’

MOLENLANDEN • De fractie van Doe Mee Molenlanden wil van de gemeente weten wat zij kan betekenen voor verenigingen en stichtingen, nu de energiecrisis hen fataal dreigt te worden.

“Door de enorme stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen komt de liquiditeit van deze organisaties onder zware druk te staan”, aldus Wilma de Moel. Doe Mee wil voorkomen dat dit de verenigingen en stichtingen fataal wordt en vraagt het college wat zij voor de verenigingen en stichtingen kunnen betekenen.

De partij wil weten of het gemeentebestuur in beeld heeft of kan inventariseren welke verenigingen en stichtingen op korte termijn financieel in de problemen komen door de gestegen energiekosten. En daarnaast wil Doe Mee graag weten welke mogelijkheden de gemeente heeft om ze te ondersteunen.

En ook wil Doe Mee weten op welke manier de gemeente een plan kan maken voor een snelle verduurzaming van verenigingen en stichtingen.

“De sport- en maatschappelijke verenigingen en stichtingen zijn de smeerolie van onze dorpen en die ene stad. Zij zorgen lokaal voor de vitaliteit en zijn onmisbaar voor de leefbaarheid”, aldus Wilma de Moel.