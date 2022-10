Cursus ‘Zicht op evenwicht’ tegen vallen onder ouderen

GORINCHEM • Rivas ledenorganisatie verzorgt vanaf woensdag 2 november de cursus ‘Zicht op evenwicht’ in Gorinchem.

Bij het ouder worden neemt de kans op vallen toe. Ruim de helft van de ouderen is bezorgd om te vallen en vermijdt daardoor activiteiten. Dit is niet nodig en daarom start Rivas ledenorganisatie deze cursus.

Onder deskundige begeleiding van een ergotherapeut leren deelnemers in acht bijeenkomsten van anderhalf uur weer onbezorgd actief te zijn. Dit met het doel om weer met zelfvertrouwen te bewegen, in conditie te blijven en het evenwicht te verbeteren. Dat vermindert de kans op vallen.

Deelnemers krijgen informatie en praktische tips. Vanaf de derde bijeenkomst doen deelnemers gezamenlijk eenvoudige oefeningen (grotendeels vanaf een stoel). Wie aan de cursus wil deelnemen, moet wel in staat zijn om korte afstanden te lopen, eventueel met behulp van een rollator of wandelstok. Onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen variëren van leren omgaan met bezorgdheid om te vallen en het belang van lichaamsbeweging. Maar ook het voorkomen van valpartijen, risicovol en veilig gedrag en risico’s in en om het huis, passeren de revue.

De cursus ‘Zicht op evenwicht’ start op woensdag 2 november en duurt van 13.30 tot 15.00 uur. De vervolgbijeenkomsten zijn op 9, 16, 23 en 30 november en 7, 14 en 21 december. De herhalingsbijeenkomst is op 22 februari 2023. De cursus vindt plaats in Gemeenschapshuis De Bogerd, Willem de Vries Robbéweg 100 in Gorinchem.

De kosten van de cursus bedragen 150 euro, inclusief cursusboek. Leden van Rivas ledenorganisatie krijgen 20 procent korting. VGZ vergoedt deze cursus vanuit de aanvullende verzekering. Deelnemers kunnen hiervoor hun budget voor preventie gebruiken. Ook andere verzekeraars bieden dergelijke tegemoetkomingen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.rivas-ledenorganisatie.nl.