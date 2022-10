Feestelijke oplevering woonzorgcomplex De Groene Wei in Giessenburg

18 minuten geleden

Algemeen 104 keer gelezen

GIESSENBURG • Net iets meer dan een jaar na de start van de bouw van woonzorgcomplex De Groene Wei aan de Hof van Giessen Nieuwkerk in Giessenburg kwamen de genodigden op vrijdagmiddag 30 september weer bij elkaar op dezelfde locatie om de oplevering van dit appartementengebouw te vieren.

In opdracht van woningcorporatie Kleurrijk Wonen bouwde BM Van Houwelingen uit Hardinxveld-Giessendam het woonzorgcomplex, bestaande uit onder andere 36 zorgappartementen. Hiervan zijn er 24 beschikbaar voor cliënten van zorgverlener De Lange Wei en 12 voor cliënten van Syndion. Op deze locatie wordt wonen gecombineerd met het diverse zorgaanbod van De Lange Wei en Syndion en door de combinatie van deze twee partijen is er 24 uur per dag zorg aanwezig in het gebouw. Het zorgcomplex beschikt tevens over een centrale ontmoetingsruimte en een dagbestedingsruimte van De Lange Wei, waar bewoners, familie, vrienden en buurtgenoten met elkaar in contact kunnen komen en deelnemen aan diverse activiteiten.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst werd er door de sprekers Lotte van Houwelingen (BM van Houwelingen), Gerard van Brakel (Kleurrijk Wonen), Arpad Backx (De Lange Wei) en Harry Vogelaar (Syndion) kort stilgestaan bij de samenwerking en de totstandkoming van dit gebouw. Het proces van planvorming tot oplevering heeft zo’n twaalf jaar in beslag genomen en over de samenwerking om dit gebouw te realiseren waren alle partijen vol lof.

De Groene Wei is een belangrijke toevoeging aan de zorgverlening in Giessenburg en omstreken. En daar werd op geproost. Na de speeches onthulde Lotte van Houwelingen het naambord bij de entree van het gebouw en schonk zij namens BM van Houwelingen ook een tuinbank aan de toekomstige bewoners en werknemers van De Groene Wei.