ingezonden mededeling

Kerstpakketten trends voor 2022

zo 2 okt, 09:58

Algemeen 62 keer gelezen

Oktober is gekomen, wat betekent dat het merendeel van de kerstpakketten voor 2022 al besteld zijn. Het lijkt misschien nog ver weg, maar het zou dus goed kunnen dat ook jouw kerstpakket al besteld is.

Daarom spraken wij medewerkers van een aantal grote kerstpakketbedrijven over de kerstpakketten trends in 2022. Ben jij benieuwd naar wat jij mag verwachten van jouw kerstpakket? Lees dan snel verder.

Gezonde kerstpakketten

Gezonde kerstpakketten vormen al jaren een groeiende trend onder de kerstpakketten. Ook dit jaar werden er weer meer gezonde kerstpakketten besteld dan voorgaande jaren. Christiaan van Kerstpakket Online vertelt ons meer over deze bijzondere kerstgeschenken.

“Gezonde kerstpakketten zijn al jaren populair”, zegt Christiaan. “Je kunt denken aan kerstpakketten met gezonde snacks. In onze gezonde kerstpakketten vervangen wij ongezonde snacks door lekkere en gezonde etenswaren. Zo bevatten deze kerstpakketten vruchten in plaats van snoep, verse noten in plaats van borrelnootjes en pure sap in plaats van frisdrank of bier.”

Bovendien zijn er nog meer verschillende soorten gezonde kerstpakketten die onze journalist tegenkwam bij kerstpakketbedrijven. Zo kunnen werkgevers kiezen voor kookpakketten en tuinierspakketten. Werknemers koken met deze kerstpakketten een gezonde maaltijd of kweken hun eigen groenten, fruit en kruiden. Ook kerstpakketten met sportartikelen, zoals bidons, gewichten of een dartbord, kunnen werkgevers helpen om hun personeel te motiveren om tijdens de kerst een gezonde levensstijl vol te houden.

Verantwoorde kerstpakketten

Maartje van Kerstpakkettentip vertelt dat veel werknemers in 2022 een verantwoord kerstpakket kunnen verwachten. “Verantwoorde kerstpakketten zijn duurzame kerstpakketten met artikelen waarvoor een eerlijke prijs betaald is”, aldus Maartje. “Vooral bedrijven die duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen, kiezen steeds vaker voor deze kerstpakketten . Zo kunnen zij hun bedrijfswaarden uitstralen naar hun personeel.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ondernemen met oog op maatschappelijke belangen. Er zijn steeds meer bedrijven die het belang van MVO inzien. Bovendien zijn consumenten zich ook vaker bewust van de impact die bedrijven hebben op de maatschappij. Het is dan ook niet gek dat verantwoorde kerstpakketten met duurzame en Fair Trade producten elk jaar populairder worden.

Inclusieve kerstpakketten

Ten slotte zijn ook verschillende inclusieve kerstpakketten voor 2022 veel besteld. Er zijn meerdere soorten inclusieve kerstpakketten, maar ze hebben allemaal met elkaar gemeen dat ze rekening houden met allergieën, levensstijl en geloof. Je kunt bijvoorbeeld denken aan halal kerstpakketten, vegetarische kerstpakketten en alcoholvrije kerstpakketten.

“Inclusiviteit wordt voor veel bedrijven steeds belangrijker”, merkt Nadine van Kerstpakketten Pro op. “Werkgevers worden zich bewuster van werknemers die speciale dieetwensen hebben. Wij menen dat dit de reden is dat we het aantal bestellingen voor inclusieve kerstpakketten dit jaar zagen stijgen.

Wat voor kerstpakket krijg jij in 2022?

Dus, wat voor kerstpakket krijg jij in 2022? Als we kijken naar de trends, kun jij waarschijnlijk een een verantwoord, gezond of inclusief kerstpakket verwachten. Maar deze trends gelden uiteraard niet voor iedereen. “Wij verkopen nog steeds vooral traditionele kerstpakketten met gadgets, borrelhapjes en wijn of bier”, vertelt Nadine van Kerstpakketten Pro. Het zou dus ook goed kunnen dat jij een traditioneel kerstpakket mag ontvangen in december. Het is daarom nog even afwachten geblazen.