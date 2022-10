ingezonden mededeling

Financiële kansen spreiden, de 3 must haves

In financieel onzekere tijden kun je de speltip ‘kansen spreiden’ maar beter een beetje serieus nemen. Doe je dit niet, dan kan het zomaar zijn dat jij vroeg of laat bedrogen uitkomt.

Maar wat zijn vandaag de dag slimme opties om je geld in weg te zetten? En welke zijn een beetje betrouwbaar? Wij zetten die financieel slimme opties voor je op een rijtje.

Ieder zijn aandeel

Een goed gevulde aandelenportefeuille is door de jaren een hele goede en betrouwbare investering gebleken. Natuurlijk heb je te maken met een schommelende koers, maar een aandeel behoudt grotendeels wel zijn waarde. Zeker wanneer jij kiest voor een betrouwbaar bedrijf zoals Shell, Unilever of Ahold. Deze zullen niet zo snel failliet gaan en als het een beetje meezit keren ze ook nog dividend uit.

Van andere munt

Een investering die de afgelopen jaren ook zeer gunstig is gebleken, is de investering in crypto currency. Hier zitten wel iets meer risico’s aan dan aan aandelen, maar wanneer je voor een betrouwbare munt kiest zoals Bitcoin dan kan je weinig gebeuren. Uiteraard heb je hier ook te maken met fluctuaties qua koers, maar daar kun je ook van profiteren. Wanneer je bijvoorbeeld nu instapt -de koers staat namelijk laag- maak je een grote kans dat je van een flinke opwaartse spiraal kunt profiteren. Hoe je snel en eenvoudig begint hiermee? Door voor een goede en betrouwbare broker te kiezen zoals bitcoin 360 ai. Ook voor de onervaren crypto belegger is de perfecte manier om hiermee te starten.

NFT’s

Om nog iets meer risico te lopen maar wel goede winsten te kunnen behalen is het ook aan te raden om een aantal NFT’s te kopen. Dit is de aanschaf van ‘virtuele kunst’. Door hiervoor te kiezen, kies je voor innovatie en voor de toekomst. Tevens is dit een mogelijkheid die zeer snel stijgt de laatste tijd. Ga niet meteen je hele vermogen in een NFT storten, maar een klein aandeel van je vermogen hierin wegzetten kan voor de toekomst best wel eens leuk uitpakken.

Kortom, zorg dat jij er financieel gezien toekomstbestendig voorstaat door te investeren in diverse zaken en je kansen te spreiden. Wanneer je dit doet kun jij een economisch mindere tijd ook aan en wellicht behaal je ook nog een mooie winst. Door de kansen te verspreiden over diverse opties loop je nooit het risico in één keer alles te verliezen. Wel kun je met een dip te maken krijgen, zorg er dan ook altijd voor dat je het geld niet direct nodig hebt om je vaste lasten te bekostigen.