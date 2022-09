Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem schaft nieuwe kantbank aan

GORINCHEM • Bij de afdeling metaal op het Gilde Vakcollege Techniek werd vorige week een nieuwe kantbank afgeleverd en geïnstalleerd. Met deze kantbank sluit het Gilde opnieuw nog beter aan bij het bedrijfsleven waar deze machines ook te zien zijn.

De school is bij de aanschaf niet over één nacht ijs gegaan en heeft zich laten adviseren door een bedrijf uit de bedrijvenkring van Wetech. Deze bedrijvenkring bestaat uit bedrijven die het Gilde zowel in materiële zin als door het delen van kennis ondersteunen.

Een kantmachine is van cruciaal belang in het metaalonderwijs. Met deze machine kunnen leerlingen plaatmateriaal in elk gewenste vorm buigen, of zoals ze dat in het metaaljargon zeggen: ‘kanten’.

De leerlingen kunnen in het 3D-tekenprogramma een product tekenen en doorsturen naar de kantbank. Hier roepen ze het programma op en kunnen ze het materiaal bewerken. Daarmee simuleren ze het proces wat ook in de bedrijven om dagelijks gebeurt.

Docenten worden op korte termijn getraind, waarna de leerlingen van zowel het vmbo als het mbo hiermee aan de slag gaan. Het Gilde Vakcollege Techniek is heel blij met deze verrijking van het onderwijs in de afdeling metaaltechniek.