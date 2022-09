Op het nippertje de 35.000e bezoeker voor de Doetsekom in Giessenburg

GIESSENBURG • Op de voorlaatste dag van seizoen 2022 ontving zwembad de Doetsekom in Giessenburg de 35.000e bezoeker.

Coen Bruins en zijn tweelingbroer Niek werden aan het begin van de zwemles voor diploma A verrast en ontvingen uit handen van Mary en Monique een cheque voor een gratis abonnement voor seizoen 2023.

“Het is geweldig om het prachtige zwemseizoen op deze manier feestelijk af te sluiten. Dit jaar hebben meer dan 125 kinderen en volwassenen zwemles genoten in het buitenbad van de Doetsekom in Giessenburg. Dit varieert van een of meerdere privé lessen tot zes maanden lang wekelijks meerdere reguliere lessen. En van cursusblokken van tien weken borstcrawl of zwemtechniek lessen tot summer swim lessen in de zomervakantie. De vraag naar meer en gevarieerder aanbod is groot en hier gaan we in seizoen 2023 nog meer op in spelen”, aldus badjuf Mary de Groot-van der Plas.

Met ingang van 1 oktober starten de onderhoudswerkzaamheden en is zwemmen niet meer mogelijk gedurende zes maanden. Wel staan er, met name in de schoolvakanties, nog diverse activiteiten op de planning, waaronder een Doetse Winterweek eind december. Alle informatie hierover is te vinden op de website www.dedoetsekom.nl.

Vrijblijvend aanmelden voor zwemles ABC voor de jeugd, privéles of een cursus 18+ seizoen 2023 kan per mail (info@dedoetsekom.nl). Wie zich aanmeldt, ontvangt als eerste begin volgend jaar informatie over de mogelijkheden.