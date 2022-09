ingezonden mededeling

Hoe bouw je een sterke merkidentiteit? – 4 Tips

do 29 sep, 09:42

Algemeen

De manier waarop een klant een bepaalde organisatie of een product ziet, speelt een centrale rol bij het koopgedrag en merktrouw. Door middel van een robuust merkimago, ontwikkeld door consistente marketing en boodschapimplementatie, kan de organisatie waar je voor werkt de verkoop en klantenbinding stimuleren.

Door verschillende stappen en strategieën voor het opbouwen van een merkidentiteit goed te begrijpen, kun je beter bepalen met welke technieken jouw onderneming het meest gebaat is. Deze blog gaat verder in op merkidentiteit, en we leggen uit hoe je die opbouwt door middel van verschillende methoden en technieken om een sterker merk te ontwikkelen.

Wat is merkidentiteit precies?

Als we het hebben over merkidentiteit, dan verwijst dit naar alle stijlelementen van een merk, zoals ontwerp, kleuren, logo’s, persoonlijkheid en lettertypes. Dit zijn de aspecten die een merk doen opvallen in het (on-)bewustzijn van de consumenten. Idealiter spreekt de merkidentiteit alle vijf zintuigen aan en is ontworpen om onmiddellijke merkherkenning te creëren via onder meer visuele, auditieve, smaak- en tastassociaties. Dit is van cruciaal belang voor het creëren en in stand houden van merkassociaties in de hoofden van consumenten.

1. Gedegen onderzoek verrichten

Bij het bouwen van een sterke merkidentiteit, begin je met een uitgebreide analyse van jouw markt. Dit heeft als doel de sterke punten, kansen en zwakke punten van jouw ondernemingsstrategie te identificeren. Hierbij is het van belang om uit te zoeken wat voor soort bedrijf je bent en hoe je je onderscheid van de concurrentie. Zorg er dus voor dat je alle elementen identificeert die je anders maken dan andere merken.

2. Doelgroep segmenten bepalen

Het leren kennen van de potentiële doelgroepen doe je door middel van het uitvoeren van enquêtes, focusgroepen en interviews om consumentengroepen te identificeren. De inzichten die je opdoet rondom de behoeften en verwachtingen van de klanten zullen je helpen jouw merkimago vorm te geven en creatieve manieren te verzinnen om de klantenbinding te stimuleren.

3. Identificeren van persoonlijkheden en boodschappen

Creëer jouw merkpersoonlijkheid door na te denken over de vraag of jouw merk gericht is op plezier of op het oplossen van specifieke problemen van consumenten. Van de naam tot de keuze van de kleuren en de typografie, alle merkelementen zijn ontworpen om een consistente identiteit te creëren en direct in te spelen op de behoeften en verwachtingen van de klant.

4. Het inschakelen van een marketingbureau

Om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf perfect inspeelt op de verwachtingen van de klant, kun je een marketingbureau inschakelen om jouw merkwaarden af te stemmen op doelgroep en de juiste merkbeleving te implementeren. Onwijs Mooie Dingen is een marketingbedrijf die zich hiermee bezighoudt en de marketingstrategie van andere organisaties ontwikkelt, met als doel uitzonderlijke merkervaringen te creëren die geloofd, begrepen en gewild zijn!