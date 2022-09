• Een van de al geruime tijd geleden gesloten servicepunten: in Bleskensgraaf.

CDA en CU: vragen en verbazing over inkrimping servicepunten in Molenlanden

do 29 sep, 23:12

Algemeen 913 keer gelezen

MOLENLANDEN • De fracties van CDA en ChristenUnie hebben kritische vragen gesteld over de verdere inkrimping van het aantal servicepunten van de gemeente Molenlanden van twee naar één. Daaruit spreekt ook verbazing uit over deze beslissing.

Aanleiding voor de vragen is het besluit van vorige week van het college om vanaf het eerste kwartaal van 2023 maar één servicepunt voor heel Molenlanden open te houden. Die moet in Bleskensgraaf gaan komen.

Vier jaar geleden waren er nog vijf servicepunten in Bleskensgraaf, Groot-Ammers, Arkel, Nieuw-Lekkerland en Giessenburg, waar inwoners van Molenlanden burgerzaken konden regelen en afhandelen. In coronatijd werden er drie gesloten en bleven alleen Nieuw-Lekkerland en Giessenburg open.

‘Met twee servicepunten is er meer flexibiliteit om op en af te schalen’, redeneerde de gemeente destijds. Voor vijf servicepunten was de capaciteit van personeel niet toereikend. Dan moest er ingehuurd worden voor de normale bezetting en zijn extra dagdelen niet of nauwelijks te realiseren.

En nu blijft er straks nog maar één servicepunt over. CDA en ChristenUnie vinden die beslissing zoveel impact hebben op de directe dienstverlening aan inwoners, dat een nieuw raadsbesluit nodig is.

De beide partijen refereren daarbij aan het raadsbesluit van 26 september 2018, waar onder andere het volgende staat: ‘Insteek is dat bij afspraken anders dan voor Burgerzakenproducten altijd wordt gekeken naar een locatie het meest dichtbij de inwoner. Het servicepunt kan in dat kader ook fungeren als een afspreeklocatie met inwoners en externen voor bijvoorbeeld sociale vraagstukken, RO-vraagstukken, initiatieven en openbare orde.’

En in een ander raadsbesluit staat dat de gemeente met vijf servicepunten de inwoners ‘goede service’ biedt en ‘het gevoel van dichtbij’ voor inwoners.

Omdat het huidige plan zover afstaat van de keuze van enkele jaren geleden voor vijf servicepunten, vragen CDA en ChristenUnie aan het gemeentebestuur om het onderwerp op de agenda te plaatsen van de gemeenteraad.

Daarnaast willen de partijen weten wat de financiële effecten zijn van het besluit om de servicepunten terug te brengen van vijf tot één. Er zijn in de afgelopen jaren investeringen gedaan om de vijf servicepunten te openen.

“Zijn alle investeringen vanaf nu waardeloos bijvoorbeeld? Zijn er andere financiële effecten die het college doelmatig acht met dit besluit?”, aldus CDA en ChristenUnie.