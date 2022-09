Provincie Utrecht breidt subsidieregeling energietransitie uit voor particulieren en gemeentelijk vastgoed

VIJFHEERENLANDEN • De provincie Utrecht breidt de subsidieregeling uit met betrekking tot de energietransitie. Particulieren en gemeenten kunnen aanspraak maken op maximaal 45% subsidie voor de aanschaf van zonnepanelen, maar ook voor eventuele noodzakelijke aanpassingen aan bijvoorbeeld draagconstructies.

“En dat laatste is nieuw”, licht wethouder John van der Velden toe. “Voorheen gold de subsidie enkel voor het aanleggen van zonnepanelen. Nu kan men ook aanspraak maken op subsidie voor het technisch geschikt maken van daken en/of draagconstructies. Om een voorbeeld te geven: wanneer er asbest verwijderd moet worden en het dak verstevigd moet worden alvorens lichtgewicht zonnepanelen aan te brengen, maakt men aanspraak op maximaal 25.000 euro aan subsidie. Wanneer verstevigingen aangebracht moeten worden aan de fundering is het maximumbedrag 150.000 euro.”

Netcongestie

Wat ook nieuw is, is dat de subsidie betrekking heeft op de netcongestie. Van der Velden: “Wie ‘zon op het dak’ realiseert en de opgewekte energie zelf gebruikt en het dus niet op het net laat komen, krijgt hier subsidie op. Dit geldt ook voor het opslaan van de opgewekte energie in bijvoorbeeld een buurtbatterij. Die opgevangen energie moet wel direct verdeeld worden, want de energie is nog niet zo ver om deze voor langere tijd op te slaan.”

De nieuwe subsidieregeling geldt voor particulieren en voor gemeentelijk vastgoed. Tot die laatste categorie behoren bijvoorbeeld ook scholen, ontmoetingsplekken en sportverenigingen die eigendom zijn van de gemeente. De subsidie geldt dus nog niet voor de ondernemers. Hiervoor wacht men nog op het Rijk.

Energienoodfonds

Voor de mkb-ers is de gemeente druk bezig om een energienoodfonds op te zetten. “Het onderzoek hiernaar is in volle gang”, aldus van der Velden. “We willen hierin duidelijke criteria hanteren, maar ook maatwerk kunnen leveren. We willen de ondernemers hier zo snel mogelijk duidelijkheid over verschaffen.”



Tot slot is er voor de 700 armste gezinnen binnen de gemeente 750.000 euro beschikbaar gesteld om hen te ondersteunen bij de energieproblematiek en eventuele schulden die men hierdoor heeft opgebouwd.

De regeling gaat per direct in en geldt tot 30 juni 2024 of tot wanneer het budget op is. Kijk voor meer informatie op https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/energietransitie