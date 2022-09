Nieuwe expositie op komst bij het Gorcums Museum

do 29 sep, 13:33

Algemeen 252 keer gelezen

GORINCHEM • Voor het team van het Gorcums Museum is het deze weken behoorlijk aanpoten. Na vijf maanden wordt er afscheid genomen van de expositie ‘Boeiend?! 1572’, waarin het museum aandacht besteedde aan 450 jaar Gorcumse geschiedenis. De expositie maakt plaats voor Gorcums Goed: zes deelexposities met lokale en regionale makers die donderdagavond 20 oktober wordt geopend.

In 2022 staat Gorinchem stil bij de lokale geschiedenis. Het Gorcums Museum speelt daar met het tentoonstellingsprogramma op in. Ruim vijf maanden stond het museum in het teken van de geschiedenis van 1572 tot heden. In een afwisselende tentoonstelling met historie en kunst, kregen bezoekers inzicht in wat Gorinchem heeft gemaakt tot de stad die het vandaag is. Met veel ‘Oh ja’-momenten, dankzij nostalgische filmbeelden over hoog water in 1995 en een selectie foto’s uit het archief van Marcel Köppen.

Tijdens de komende maanden mogen bezoekers in het Gorcums Museum rekenen op een meer hedendaags programma. De link naar het lokale verhaal houdt het museum in de nieuwe tentoonstelling nog even vast. Zo toont het Gorcums Museum sieraden van 15 kunstenaars en goudsmeden, waarin glasscherven zijn verwerkt. De scherven zijn vrijgekomen tijdens de restauratie van enkele glas-in-lood ramen uit de voormalige Katholieke Kerk aan de Haarstraat, die het verhaal van de Martelaren van Gorcum uitbeelden.

“Glasscherven worden meestal gezien als afvalproduct, maar in dit geval dragen ze waardevolle geschiedenislessen met zich mee”, zo vertelt Lisette Colijn van het Gorcums Museum. “Voor ons was dat aanleiding om kunstenaars en goudsmeden op te roepen om de scherven een nieuw leven te geven in de vorm van een sieraad.”

Naast sieraden biedt het Gorcums Museum een podium aan beeldende kunst, fotografie, vormgeving en poëzie. Het gevarieerde deelnemersveld bestaat zowel uit exposanten die terugkijken op een jarenlange carrière, zoals fotograaf Diederik van Goethem, als de nieuwe generatie makers waaronder Gaby van Reeuwijk en Manon Dijkman. Bijzondere aandacht gaat uit naar Bricksy, de anonieme kunstenaar die vijf jaar geleden startte met het project Memory Bricks. Een kleine veertig epoxy straatstenen met vergankelijke objecten sieren inmiddels het straatbeeld van Gorinchem. Bezoekers kunnen in het Gorcums Museum op zoek naar de Brickhint, die naar de nieuwste (en tevens laatste) Memory Brick leidt.

Op donderdagavond 20 oktober opent het Gorcums Museum de nieuwe tentoonstelling Gorcums Goed tijdens een feestelijke openingsestafette. Onder begeleiding van razende reporter Frits Swijnberg en met optreden van onder andere Coen Willemsen en Martin Rensen worden de zes deelexposities één voor één geopend. Belangstellenden zijn van harte welkom om bij de opening aanwezig te zijn, of om Gorcums Goed op een later moment te bezoeken. De expositie loopt tot en met 8 januari 2023. Meer informatie over Gorcums Goed en het openingsprogramma op 20 oktober is te vinden op www.gorcumsmuseum.nl.